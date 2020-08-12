Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед полуфиналами

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы в сезоне-2019/2020. На этой стадии команды проведут по одному матчу в Германии. Букмекеры назвали фаворита турнира.
Главным претендентом на победу в Лиге Европы букмекеры считают «Интер». Поставить на команду Антонио Конте можно за коэффициент 2.63, что соответствует 35% вероятности. Ставка в 1000 рублей принесёт 2630 рублей при удачном исходе.
Ниже эксперты оценили шансы «Манчестер Юнайтед» (коэффициент 2.80, вероятность 32%) и «Севильи» (4.00, 23%).
Главный аутсайдер турнира — «Шахтёр». Поставить на «горняков» можно за 9.00 (10%).
Матчи 1/2 финала Лиги Европы
16 августа
«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»
17 августа
«Интер» — «Шахтёр»
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