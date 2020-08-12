Эксперты назвали фаворита Лиги Европы перед полуфиналами

Стали известны все полуфиналисты Лиги Европы в сезоне-2019/2020. На этой стадии команды проведут по одному матчу в Германии. Букмекеры назвали фаворита турнира.



Главным претендентом на победу в Лиге Европы букмекеры считают «Интер». Поставить на команду Антонио Конте можно за коэффициент 2.63, что соответствует 35% вероятности. Ставка в 1000 рублей принесёт 2630 рублей при удачном исходе.

Прогноз на Лигу чемпионов: все пары 1/4 финала, ставки на проход и оценка шансов Месси против «Баварии», битва «ПСЖ» и «Аталанты», разборки «Сити» и «Лиона», дуэль Симеоне и Нагельсмана — в ЛЧ будет жарко!

Ниже эксперты оценили шансы «Манчестер Юнайтед» (коэффициент 2.80, вероятность 32%) и «Севильи» (4.00, 23%).



Главный аутсайдер турнира — «Шахтёр». Поставить на «горняков» можно за 9.00 (10%).



Матчи 1/2 финала Лиги Европы



16 августа

«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»



17 августа

«Интер» — «Шахтёр»



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