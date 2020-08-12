«Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск»: где покажут, прогнозы и ставки букмекеров на матч ФНЛ

Сегодня, 12 августа, «Крылья Советов» и «СКА-Хабаровск» сыграют в матче 3-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех «СКА-Хабаровск» оценён букмекерами коэффициентом 4.60.
Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «СКА-Хабаровск» 12 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.21, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.54.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.16. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу самарцев (5.10).
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