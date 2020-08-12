«Томь» — «Спартак-2»: прогноз и ставка на матч 3-го тура ФНЛ 12 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Томь» — «Спартак-2».

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.65.

«Вроде бы москвичи сейчас на ходу, а «Томь», напротив, уже потерпела два поражения и не забила ни разу. Но это было на выезде. В родных стенах томичи традиционно хороши. Достаточно взглянуть на статистику прошлого сезона: 25 очков в 13 домашних матчах (четвёртый результат в ФНЛ), всего два поражения и семь пропущенных мячей. Отличные цифры.



«Спартак-2» на выезде, напротив, не блещет. В минувшем первенстве он добыл в 14 гостевых поединках всего две победы, пропустив за это время 23 мяча. У обеих команд из-за скомканной предсезонки имеются проблемы с физической готовностью, но вообще котировки букмекеров выглядят логично.



Шансы подопечных Василия Баскакова действительно выше. Любопытно другое — в шести из семи предыдущих очных встреч забивали обе стороны, а букмекеры упорно не ждут от матча голов. Даже ТБ 2 мяча можно взять за нестыдный коэффициент 1.65, а ТБ 2.5 мяча идёт за 2.21. Смотрится интересно.



Альтернативные варианты — обе забьют за 1.93 и 1Х + обе забьют за прекрасный коэффициент 2.46. «Спартак-2» хорошо выбегает в контратаки, но традиционно много пропускает на выезде. А «Томи» нужно исправляться за слабое начало сезона».