«Севилья» — «Манчестер Юнайтед»: букмекеры назвали фаворита в полуфинале Лиги Европы

16 августа в матче «Севилья» — «Манчестер Юнайтед» определится первый финалист Лиги Европы. Игра пройдёт на стадионе «Райн-Энерги» в Кёльне. Начало полуфинала — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет «Матч ТВ».
Эксперты считают фаворитом «Манчестер Юнайтед». Поставить на «красных дьяволов» в основное время можно за 2.25. Победа «Севильи» по итогам 90 минут идёт за 3.15, а ничья оценена коэффициентом 3.40.
Букмекеры ожидают низкую результативность: сделать ставку на тотал голов больше 2.5 можно за 2.15, а тотал меньше 2.5 доступен за 1.70.
Итоговый проход «Манчестер Юнайтед» с учётом дополнительного времени и серии пенальти доступен за 1.67, а на выход в финал «Севильи» установлен коэффициент 2.20.
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