Брянских спонсоров «Барселоны» объявили в международный розыск

Следственное управление СК РФ по Брянской области объявило в международный розыск Романа Семиохина, Дмитрия Казорина и Сергея Каршкова. Их подозревают в незаконной организации азартных игр.
По версии следствия, с октября 2014 года по май 2019 года трое жителей Брянска организовали разработку программного обеспечения для организации и проведения азартных игр на информационном ресурсе 1xbet и осуществление технической поддержки данного сайта. Азартные игры они проводили без получения выдаваемой в установленном законом порядке лицензии ФНС России. 1xbet — известный в мире букмекер, эта компания, в частности, заключила спонсорское соглашение с «Барселоной».
По оценке СК, за пять лет возможный доход Семиохина, Казорина и Каршкова от незаконной организации азартных игр превысил 63 млрд рублей.
Все трое имеют, помимо российского, ещё и гражданство Кипра и сейчас скрываются за границей. Их объявили в федеральный розыск, а на их недвижимость в России общей стоимостью 1,5 млрд руб. наложили арест.
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