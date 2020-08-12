«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз Павла Лысенкова на игру 1-го раунда Кубка Стэнли

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на 1-й матч 1-го раунда Кубка Стэнли сезона-2019/2020 «Вашингтон» — «Айлендерс».



Ставка: ТМ 5 за 2.07.



«Напомню, что «Вашингтон» попал в топ-4 напрямую, потому что хорошо выступил в регулярном чемпионате. В августе были матчи с «Тампой» (2:3 проиграли по буллитам), с «Филадельфией» 1:3 и выиграли у «Бостона» 2:1. Этот матч фанатов «Кэпиталс» убедил – команда надёжно сыграла в обороне. Команда забила первой, в концовке удержала преимущество, когда «Бостон» снял вратаря и давил.



Что касается «Айлендерс», то они справились с «Флоридой». Барри Троц и его команда играют строго от обороны, не позволяют соперникам никаких вольностей. В итоге «Айлендерс» выиграли в четырёх матчах – 2:1, 4:2, 2:3 и 5:1.



Что я думаю об этой первой игре? У «Вашингтона» под вопросом, будет ли играть Джон Карлсон – лучший защитник лиги, от которого зависит игра «Вашингтона» в большинстве. Как раз в этом компоненте игра команды без Карлсона немного проседает. Кроме того важный форвард третьего звена Ларс Эллер улетал из Торонто к жене, которая рожала. Участие этих двух игроков под вопросом в этом матче. Это всё снижает атакующий потенциал «Вашингтона».



Что касается «Айлендерс», то я не жду, что команда будет раскрываться впереди. Они будут играть строго по своей схеме в контратаках. У них очень монолитная оборона, должен быть Варламов. Барри Троц прекрасно знает «Вашингтон» — они вместе выигрывали Кубок Стэнли в 2018 году.



Здесь я делаю простой прогноз – тотал меньше 5 шайб с коэффициентом 2.07. Мне кажется, что это будет сугубо оборонительная игра, вряд ли мы увидим открытый хоккей», — сказал Лысенков.



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«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук спасуют перед Варламовым «Кэпиталз» не впечатлили в круговом раунде, а Барри Тротц прекрасно знает свою бывшую команду.