«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Экс-футболист сборной России Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».



Ставка: победа «ПСЖ» за 2.00.



«Аталанта» на стадионе в Португалии принимает крайне мотивированного противника — ПСЖ. Французы разносили всех в товарищеских играх, а итальянцы — в Серии А. Кто готов к поединку лучше?



«Королева провинциалов» после возобновления первенства набрала просто фантастическую форму, особенно сильны сейчас форварды. Но вот сможет клуб показать высокий класс или сыграет так же, как недавно с «Интером» (0:2)?



Мне кажется, что «Аталанте» не светит полуфинал. Конечно, она играет потрясающе, только вот уровень футболистов не столь высок, да и победного еврокубкового опыта у них нет.



Красно-синие прошли дортмундскую «Боруссию» и больше не пропускали перед возобновлением чемпионата, правда, и Лига 1 прервалась. Скажется ли на них отсутствие игровой практики?



Французы в любом случае имеют просто фантастический состав, способный бороться за лигочемпионскую корону даже в неоптимальных кондициях. Думаю, они справятся и сегодня», — сказал Павлюченко.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.