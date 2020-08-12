«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Александра Елагина на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».
Ставка: победа «Аталанты» за 3.60.
«12 августа матчем между итальянской «Аталантой» и французским «Пари Сен-Жермен» начнётся беспрецедентный в истории Кубка и Лиги чемпионов заключительный блицтурнир с участием восьми клубов Европы, который принимает Португалия.
Этот финальный этап ЛЧ УЕФА, названный Пепом Гвардиолой своеобразным клубным чемпионатом мира, откроется поединком на лиссабонском стадионе «Да-Луж», который назовёт первого полуфиналиста, ибо отличие нынешнего плей-офф ЛЧ УЕФА от предыдущих состоит в том, что всё решается в одном матче.
Напомню, что «Аталанта» стала третьим призёром итальянской Серии А, завоевав признание зрителей не только эффектной, но и эффективной игрой, наколотив в национальном чемпионате 98 голов (для сравнения чемпион «Ювентус» забил 76, а второй призёр миланский «Интер» – 81). Клуб из Бергамо, возглавляемый 62-летним опытнейшим специалистом Джан-Пьеро Гасперини, занял второе, вслед за «Манчестер Сити», место в группе ЛЧ, между прочим, начав турнир тремя поражениями кряду, в 1/8 финала не оставил от испанской «Валенсии» камня на камне – 4:1 (дома) и 4:3 (в гостях).
Девятикратный чемпион Франции, бравший титул последние три сезона подряд, «Пари Сен-Жермен», ни разу не проиграв в группе и опередив мадридский «Реал» на 5 очков (16 против 11), прошёл в 1/8 с первого места, где в упорной борьбе выбил дортмундскую «Боруссию» – 1:2 (в гостях) и 2:0 (дома). Фаворитом в этой паре считается ПСЖ, руководимый 46-летним немцем Томасом Тухелем.
Однако на стороне «Аталанты» игровая форма (чемпионат Италии завершился 2 августа), а ПСЖ провёл единственный официальный матч в финале Кубка Французской Лиги 31 июля, который выиграл. Чемпионат Франции был прекращён после 28-го тура (8 марта).
И ещё очень важный момент – будет ли играть за «ПСЖ» забивной форвард Килиан Мбаппе, у которого проблемы с лодыжкой.
Исходя из вышесказанного, я бы поставил на победу «Аталанты», — сказал Елагин.
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