«Аталанта» — «ПСЖ»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов 12 августа

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».



Ставка: минимум 2 мяча в 1-м тайме за 2.22.



«Возвращается главный турнир Европы. В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Аталанта» встретится с «ПСЖ». Формат из одного матча предполагает достаточно осторожный футбол.



Но не стоит забывать про форму «Аталанты», про великолепную командную игру этого клуба, а также про уверенную тренерскую работу. Но клуб из Бергамо в этом матче встречается с миллионерами из «ПСЖ», которые тоже имеют высокий класс.



Парижане имеют хорошую атаку. Но этот клуб допускает время от времени ошибки в обороне. В этом плане «Аталанта» может удивить французов. И я думаю, что у неё получится несколько раз поймать «ПСЖ» на ошибках.



Не устаю повторять, что мне нравится игра «Аталанты» в последние годы. Эта команда — одно из главных последних открытий европейского футбола. Для них игра с «ПСЖ» в четвертьфинале — хорошая проверка на прочность. Мне кажется, что если клуб из Бергамо пройдет парижан, то в ЛЧ он может замахнуться и на что-то серьёзное.



Хотя, конечно, отсутствие опыта в такого рода турнирах может сказаться на настрое и качестве игры итальянцев. Тут у «ПСЖ» есть явное преимущество. Ему совсем не привыкать играть в таких важных матчах.



Тем не менее я думаю, что «Аталанта» уже приспособилась к играм с грандами Европы. Я считаю, что игра не будет закрытой. Всё-таки встречаются две атакующие команды. Моя ставка — тотал голов в первом тайме больше 1.5», — сказал Калиниченко.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.