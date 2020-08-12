«Аталанта» — «ПСЖ»: ставка Виктора Гусева на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».
Ставка: проход «Аталанты» за 2.40.
«Обсуждение четвертьфиналов Лиги чемпионов начинаем с матча «Аталанта» — «ПСЖ». Все команды собрались в Лиссабоне. Игра пройдёт 12 августа.
«Аталанта» впервые в истории играет в плей-офф Лиги чемпионов, «ПСЖ» — частый гость игр навылет. Но в трёх последних случаях Париж не выходил в 1/4 финала, и больших достижений у французской команды в еврокубках нет. И нужно вспомнить о взаимоотношениях «ПСЖ» с итальянскими командами — две победы, девять ничьих и девять поражений.
«ПСЖ» выиграл чемпионат Франции, но для него чемпионат уже не так важен. Нужно себя проявить на европейской арене и доказать, что они на этом уровне конкурентоспособны. Но доказать будет трудно — травмирован Мбаппе, это колоссальная потеря. Травмирован Вератти, дисквалифицирован Ди Мария. При всём великолепном подборе исполнителей эти потери всё равно очень заметны.
«Аталанта» сыграет в свой активный и полюбившийся всем футбол в атаку и с прессингом. Надо сказать, что «Аталанта» в этом сезоне ни разу не проиграла «Ювентусу», чемпиону Италии. Этот факт заслуживает внимания. И надо отметить, что «Аталанта» за 38 матчей забила 98 голов. В концовке чемпионата чёрно-синие позволили себе расслабиться, когда уже было ясно, что выше своего места они уже не поднимутся. Уже тогда все мысли были направлены на подготовку к Лиге чемпионов.
На групповом этапе «Аталанта» потерпела три поражения в первых трёх матчах, но чудом вышла в плей-офф. Есть воля у этой команды и целый набор хороших качеств, который поможет пройти монструозный «ПСЖ». Мой прогноз — проход «Аталанты» в полуфинал с коэффициентом 2.40», — сказал Гусев.
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- 12 августа 2020
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