«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Павла Занозина на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Павел Занозин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Аталанта» — «ПСЖ».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.38.



«Турнир в Лиссабоне, когда всё решается в одном матче. Никогда мы такого не видели. Нужно разбираться здесь и сейчас.



«Аталанта» — «ПСЖ» — самая интересная пара, на мой взгляд. «Аталанта» в какой-то момент мне казалась лучшей командой, которая в футбол играет в Европе.



«ПСЖ» из-за раннего завершения чемпионата очень долго не играл, но успел уже выиграть Кубок Франции и Кубок лиги, но при этом потерял Килиана Мбаппе. Но если даже и сможет, то в четвертьфинале он будет не в оптимальной форме.



Конечно, сложно здесь ждать идеальный «ПСЖ», но мы видели, что и «Аталанта» в концовке итальянской Серии А подсдала.



Давайте отталкиваться от лучшего состояния команд. Представим, что они покажут свой максимум. Тогда команды должны много забивать. «Аталанта» за чемпионат забила 98 мячей, «ПСЖ» разрывает всех во Франции — здесь я жду много голов, потому что в атаке соперники играют лучше, чем в обороне.



Мой прогноз — тотал больше 3.5 с коэффициентом 2.30. Я и сам поставлю именно на этот вариант», — сказал Занозин.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.