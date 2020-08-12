«Аталанта» — «ПСЖ»: прогноз Егора Титова на встречу 1/4 финала Лиги чемпионов 12 августа

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Аталанта» — «ПСЖ» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 2.77.



«Одно из двух самых интересных противостояний лично для меня на этой стадии. Очень интересно посмотреть, как проявит себя «Аталанта» в матче с грандом. Конечно, все считают, что «ПСЖ» фаворит, но трудности у него определённо могут возникнуть. И это меня не удивит.



Есть проблемы с составом у парижан. Не будет Мбаппе, не сыграет, скорее всего, Верратти, который начинает много атак, распределяет передачи по зонам. Также дисквалифицирован Ди Мария, который был едва ли не лучшим по тем матчам, которые парижане уже провели в последнее время. Понятно, что обойма большая у «ПСЖ», но все трое — ключевые футболисты. Заменить их полностью невозможно, особенно Мбаппе. И мы видим, что голы даются с трудом «ПСЖ», больше гола за игру забить не удаётся, даже в последнем товарищеском матче забили только раз. Но зато не пропускают.



«Аталанта» же команда, которая может взломать оборону любого соперника. Очень хорошее движение, интересные манёвры. Есть исполнители. Тот же Гомес здорово дирижирует атаками. Под конец итальянского чемпионата «Аталанта» была уже не так ярка, как в начале этого отрезка. Но сейчас наверняка игроки отдохнули после тяжёлого окончания чемпионата, а игра «Аталанты» никуда не делась.Так что я рискну поставить на «Аталанту» с форой (0)», — сказал Титов.



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«Аталанта» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар, Икарди и Кейлор Навас уберут с пути жемчужину Серии А Итальянцы остались без Йосипа Иличича, а это ключевой игрок группы атаки.