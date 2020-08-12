«Факел» — «Балтика»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 3-го тура ФНЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч ФНЛ «Факел» — «Балтика».

Ставка: победа «Балтики» с нулевой форой за 2.14.

«Калининградцы великолепно вкатились в сезон. Для начала остановили в гостях «Крылья Советов», которые ещё три недели назад выступали в РПЛ и сохранили целый ряд исполнителей основы (0:0). А в минувшую субботу одолели на своём поле крепкий «Волгарь» (2:0). Смотрелись здорово, но не пропустили чудом. Клуб из Астрахани не забил пенальти в концовке первого тайма (выручил вратарь Максим Бориско) и упустил ещё несколько хороших моментов, включая выход один на один.



У «Факела» дела идут хуже. В двух турах набрано три очка. На своём поле с горем пополам обыгран новичок ФНЛ «Акрон» (1:0) — моменты имелись у обеих сторон, голов могло быть заметно больше, но реализация оказалась скромной. А затем воронежцы уступили в гостях «Краснодару-2» (1:3).



Шансы зацепиться имелись. Подопечные Владимира Бесчастных открыли счёт с пенальти, ушли на перерыв лидерами. А на 49-й минуте остались в меньшинстве (удаление по делу, вопросов к судье не было), прижались к воротам и пропустили три гола. Обидно, но винить можно только себя.



Букмекеры отдают предпочтение «Факелу», что в первую очередь объясняется местом проведения встречи. В прошлом сезоне команда показывала ужасные результаты (хотя на бумаге состав смотрелся как минимум неплохо), набрав всего 19 очков в 27 турах. Это предпоследнее место в турнирной таблице.



«Балтика» стабильнее. Здесь полный порядок в обороне (23 пропущенных мяча в прошлом сезоне, четвёртый показатель в ФНЛ), а главное — после назначения Евгения Калешина на пост главного тренера калининградцы ещё не проигрывали «Факелу». Три матча — семь очков, в каждом случае удавалось забить. 1:1, 2:1 и 3:0.



От этого и будем отталкиваться. Проверять лобовую победу гостей не рискнём, а вот П2 с нулевой форой за отличный коэффициент 2.14 смотрится довольно надёжно. Вариант попроще — ИТБ 1 гола «Балтики» за 1.92».

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