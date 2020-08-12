«Факел» — «Балтика»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча ФНЛ

Сегодня, 12 августа, «Факел» и «Балтика» сыграют в матче 3-го тура ФНЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет сервис «Яндекс.Эфир».

Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Факела» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.43. Успех «Балтики» оценён букмекерами коэффициентом 2.93.



Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Факел» — «Балтика» 12 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.23, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.71. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.28.

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