«Колорадо» — «Аризона»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 1-й матч серии плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Колорадо» — «Аризона».

Ставка: «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.04.

«На бумаге «Аризона» заметно уступает. В раунде плей-ин она прошла «Нэшвилл», управившись за четыре встречи. «Хищники» сильно проигрывали на последнем рубеже: опытный Пекка Ринне провалил регулярку, а потому тренерский штаб доверился Юусе Саросу.



Тот отыграл нормально — местами выручал, местами мог действовать удачнее. Но не блистал. А вот Дарси Кемпер провёл серию здорово и стабильно подтаскивал партнёров. «Предаторз» в первую очередь навязывали борьбу за счёт убойной реализации лишнего (28,6%), а вот в равных составах испытывали большие сложности с созиданием.



«Койотс» — низовая команда, которая пляшет от печки и старается душить оппонента. «Колорадо», напротив, играет в атаку и готов перебегать кого угодно. Здесь много ярких и молодых хоккеистов, а Натан Маккиннон по делу получил номинацию на «Харт Трофи». Плюс хорошая пара вратарей Грубауэр — Францоуз.



Напрягает только один фактор. В четырёх предыдущих очных встречах «Эвеланш» ни разу не победил в основное время — два поражения и две победы за пределами 60 минут. Впрочем, в прошлом году «лавины» смотрелись не столь мощно, а в этой регулярке успели сразиться только в декабре и ноябре.

В общем, подстраховаться на случай овертайма имеет смысл. А в остальном номинальные хозяева заметно сильнее. Главное для них — забить первыми. Проверим комбинированную ставку «1Х + тотал больше 4.5 шайбы», букмекеры дают на неё крепкий коэффициент 2.04".

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