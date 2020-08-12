Эксперты: Роман Широков избежит уголовного наказания за избиение судьи

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков избил судью в матче Кубка селебрити. Пострадавший Никита Данченков написал заявление в полицию. Букмекеры принимают ставки на то, удастся ли Широкову избежать наказания.



По оценке экспертов, уголовное дело на бывшего футболиста, скорее всего, не заведут. Поставить на то, что Широкову придётся ответить по всей строгости закона, можно с коэффициентом 3.40. Это примерно 28% вероятности. Поставить на то, что уголовное дело не заведут, можно за 1.30 (72%).



Сделать ставку на то, что Широков получит тюремный срок, можно с коэффициентом 10.00 (8%). Обратный исход оценивается коэффициентом 1.04 (92%).



Кроме того букмекеры предлагают поставить на то, что Широков получит более серьёзный срок, чем Александр Кокорин и Павел Мамаев (1.5 года лишения свободы). Поставить на такой исход можно с коэффициентом 20.00 (5%).



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.