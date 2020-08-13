«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз и ставка на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».

Ставка: победа «Атлетико» с нулевой форой за 1.72.

«Матрасники» остались без защитника Шиме Врсалько и нападающего Анхеля Корреа. Потери довольно заметные, но ключевыми назвать их нельзя. Хорват вообще не был футболистом основы в нынешнем сезоне, появляясь от случая к случаю. Потеря Корреа — это уже серьёзнее.



И всё же. Главное для Диего Симеоне — защита. После ухода целого ряда лидеров минувшим летом команда ожидаемо просела и слабо провела первую половину сезона, зато потом постепенно сыгралась и попёрла вверх. Достаточно сказать, что предыдущее поражение в Ла Лиге «матрасники» потерпели аж 2 февраля (0:1 на выезде с «Реалом»).



Центр обороны будет в порядке, а потому сомневаться в АТМД не приходится. В атаке наверняка сыграют Жоау Фелиш и Диего Коста, то есть состав максимально близок к оптимальному. А вот «РБ Лейпциг» придётся непросто. Причём дело тут абсолютно не в травмах.



Они, конечно, есть. Но тот же защитник Ибраима Конате из-за повреждений пропустил основную часть сезона, а Юcсуф Поульсен вроде как имеет шанс выйти на поле. Дело тут, разумеется, в Тимо Вернере, который летом перебрался в «Челси». В оставшихся матчах Лиги чемпионов он «быкам» не поможет.



Это огромная проблема, поскольку на Вернере в атаке «РБЛ» было завязано слишком многое. У Юлиана Нагельсмана имелось достаточно времени, ведь первенство Бундеслиги завершилась рано. Наверняка он что-то придумал и наработал. Но этого самого «чего-то» может не хватить, когда речь идёт о набравшем ход «Атлетико», пройти защиту которого невероятно сложно.



АТМД выбил «Ливерпуль» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Закончил чемпионат Испании серией из 17 поединков без поражений. Может рассчитывать на одного из лучших вратарей мира Яна Облака. А ещё — обладает должным еврокубковым опытом и имеет невероятную мотивацию после двух поражений в финалах ЛЧ.



Неудивительно, что на таком фоне букмекеры отдают предпочтение испанскому клубу. «РБ Лейпциг» хорош и опасен в любом состоянии, однако без Вернера будет невероятно сложно. На наш взгляд, шансы «матрасников» выше. Мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за достойный коэффициент 1.72, а также комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.73".