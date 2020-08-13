Серена Уильямс — Винус Уильямс: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч в Лексингтоне

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч турнира в Лексингтоне Серена Уильямс — Винус Уильямс.
Ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.80.
«Понятно, что делать хоть сколько-нибудь серьёзные выводы по одной игре нельзя. Но вообще теннисистки оставили вполне рабочее впечатление. Да, лучшие годы остались позади и движение провисает. Это нормально: Серене уже 38 лет, Винус — вообще 40. Зато мощь никуда не делась.
По личным встречам впереди Серена (18-12), однако в последнее время они пересекались нечасто. Начиная с 2016 года состоялись всего три поединка (все — на харде), а ещё в одном случае Серена снялась. Любопытно, что всякий раз настоящего сражения так и не получилось: было сыграно 20, 19 и 15 геймов.
Букмекеры считают младшую сестру явным фаворитом, что вызывает определённые вопросы. В принципе, можно проверить ставку “Винус Уильямс возьмём как минимум один сет” за 1.79. Но мы поверим в продолжение тренда и выберем общий низ по геймам. Благо что линия позволяет: даже тотал меньше 21.5 гейма идёт за хороший коэффициент 1.80».
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