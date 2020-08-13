«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча

13 августа «РБ Лейпциг» сыграет с «Атлетико» в матче 1/4 финала Лиги чемпионов, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 1».



Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех «РБ Лейпциг» оценён букмекерами коэффициентом 3.46. Поставить на ничью предлагают за 3.20.



Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.



Проход «РБ Лейпциг» доступен за 2.26, а проход «Атлетико» — за 1.64.

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