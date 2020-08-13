«РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: «Атлетико» не проиграет и меньше 3 мячей в матче за 1.90.



«Атлетико» повезло с жеребьёвкой – он оказался в той части сетки, где можно дойти до финала. «Лейпциг» обескровлен уходом Вернера, теперь сыграет без основного нападающего. В отдельно взятом матче, разумеется, может произойти всё что угодно, но команды быстробегущие, команды прессингующие – это сладкая булочка для команды Диего Симеоне. Он неоднократно разбирался с такими соперниками на раз-два, тем более когда дело касается одного матча. В двухматчевом противостоянии могли бы быть варианты для «Лейпцига», но в одном матче «Атлетико» умеет играть на результат, сковывая, связывая соперника, не давая ему разбежаться. Соответственно, если у него других козырей нет, «Атлетико» в итоге выходит победителем.



Я думаю, что в этом матче не стоит ждать чего сверхяркого. Понятно, что Нагельсман какие-то капканы для Симеоне постарается придумать, но Симеоне прожжённый, уверенный, опытный тренер, который неоднократно в таких ситуациях оказывался и практически всегда выходил из них с честью и достоинством.



Я думаю, что «Атлетико» не проиграет, связав и задушив «Лейпциг». Мой прогноз – «Атлетико» не проиграет и тотал меньше 2,5. Будет 1:0, 0:0 или 2:0 в пользу «Атлетико», — сказал Генич.



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