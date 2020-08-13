«РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «РБ Лейпциг» — «Атлетико Мадрид».
Ставка: проход «Атлетико» за 1.70.
«Ещё полгода назад можно было бы смело в этом противостоянии ставить на немцев, но с тех пор многое изменилось. Мадридцы преобразились и почти провальный сезон превратили в успешный. Команда Симеоне выбила из Лиги чемпионов её действующих победителей – «Ливерпуль» — и мощно завершила сезон в Примере, финишировав третьей.
«Лейпциг» в принципе тоже выполнил задачу-минимум на сезон – обеспечил себе участие в Лиге чемпионов и на будущий сезон, но в последнее время не выглядел так же впечатляюще, как раньше. Ну а абсурдное решение клуба – отпустить Тимо Вернера в «Челси» до окончания сезона, — кажется, лишило «РБ» реальных шансов на какой бы то ни было успех в этом розыгрыше ЛЧ.
Предположу, что испанцы смогут сдержать немцев, которые, хоть и будут огрызаться, до реальных угроз воротам дело будут доводить лишь изредка. Скорее всего, «Атлетико» переиграет соперников на классе», — сказал Петросьян.
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