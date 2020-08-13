«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз Сергея Кривохарченко на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».



Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.13.



«Плей-офф Лиги чемпионов в очень необычном формате — из одного матча состоит противостояние. Побеждаешь — проходишь дальше, проигрываешь — вылетаешь. До трофея всего три шага. Обсудим встречу «РБ Лейпциг» и мадридского «Атлетико».



Очень интересная и тяжело предсказуемая пара из-за того, что «Лейпциг» давно не играл официальные матчи. 27 июня прошёл последний матч немецкой команды. Да, были контрольные игры, но это не совсем то. «Атлетико» играл до 19 июля. Разница в три недели довольно большая. «Лейпциг» после коронавируса оставил ощущение неоднозначное. Команда Нагельсмана довольно нестабильна. Она, например, без шансов и по делу уступила «Боруссии» 0:2, она теряла очки с «Падерборном» и «Фортуной».



Не хватало команде опыта, уверенности в себе и рациональности. Того качества, которого у «Атлетико» в избытке. Это самая прагматичная команда в Европе. После паузы «Атлетико» несколько раз сыграл вничью, но вряд ли вот эти небольшие оплошности говорят о много. Тем более, что кроме ничьих других огрехов то и не было. «Атлетико» более опытен, это более турнирная команда. Мадрид здорово разбирает соперника и лишает его сильных качеств и здорово при этом использует качества свои. Тем более что «Атлетико» любит, когда соперник претендует на инициативу — можно отдать территорию и структурно обороняться.



Но при этом Диего Симеоне «Лейпциг» опасается — немцы очень гибки тактически, а «Атлетико» очень сложно в матчах с такими соперниками. Нагельсман умеет перестраивать игру в перерыве. А во-вторых, у «Лейпцига» много высоких футболистов. Они способны создавать сопернику дополнительные сложности. Мне кажется, что «Атлетико» с небольшим перевесом тут фаворит. Но для ставки я выбрал другой вариант.



Думаю, что основные действия развернутся в этой игре после перерыва. Оба соперника будут осторожничать, осознавая важность матча. «Атлетико» вообще никогда не форсирует события. Я ставлю на то, что второй тайм будет результативнее первого с коэффициентом 2.13», — сказал Кривохарченко.



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