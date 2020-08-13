«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз Александра Елагина на игру 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
Ставка: победа «Атлетико» за 2.46.
«13 августа, в четверг, на поле лиссабонского стадиона имени Жозе Алваладе состоится второй четвертьфинал беспрецедентного в истории Кубка и Лиги чемпионов заключительного блиц-турнира с участием восьми клубов Европы, который принимает Португалия. «Разен Балльшпорт» из Лейпцига против мадридского «Атлетико».
Победитель этой пары встретится в полуфинале с «ПСЖ».
И «Лейпциг», и «Атлетико» в недавно завершившихся чемпионатах Германии и Испании финишировали на 3-й позиции.
РБ с июля прошлого года возглавляет 33-летний немец Юлиан Нагельсман. «Лейпциг» с 1-го места вышел из группы, опередив французский «Лион», португальскую «Бенфику» и наш «Зенит». В 1/8 финала РБ уверенно разобрался с английским «Тоттенхэмом» (1:0 в гостях и 3:0 дома).
«Атлетико», которым уже 9-й год руководит 50-летний аргентинец Диего Симеоне, со 2-го места вышел из группы (с 1-го туринский «Ювентус») и в 1/8 финала выбил на тот момент действующего обладателя Кубка чемпионов – английский «Ливерпуль» (1:0 дома и 3:1 в гостях).
У «Лейпцига» существенная потеря, которая может оказаться определяющей в противоборстве с испанцами, – отсутствие лучшего форварда Тимо Вернера, перешедшего в лондонский «Челси». Вернер стал вторым в бомбардирской гонке в Бундеслиге, уступив польскому «Человеку-Голу» – Роберту Левандовскому – 28 голов против 34. В ЛЧ на счету Вернера 4 гола (3 в группе и 1 в 1/8). С другой стороны, в составе РБ остались забивные швед Эмиль Форсберг и австриец Марсель Забитцер, у которых тоже по 4 гола в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
Опытнейший турнирный боец «Атлетико» силён прежде всего обороной – 27 пропущенных мячей в Примере (лучше только у чемпионского «Реала» – 25) и всего 6 в ЛЧ (5 в группе и 1 против «Ливерпуля»). Словенец Ян Облак – один из лучших вратарей мира, а защита в лице уругвайца Хименеса, бразильца Лоди, черногорца Савича и англичанина Триппьера одна из самых надёжных в Топ национальных чемпионатах Европы. В этой паре я поставил бы на опыт «Атлетико», — сказал Елагин.
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