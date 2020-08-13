«РБ Лейпциг» — «Атлетико»: прогноз Виктора Гусева на четвертьфинал Лиги чемпионов

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Атлетико».
Ставка: ничья за 3.17.
«Сразу скажу, что достаточно опасливый прогноз. Выход в 1/4 финала обе команды обеспечили себе ещё до паузы — они выиграли у финалистов предыдущего розыгрыша. «Атлетико» переиграл в двухматчевом противостоянии «Ливерпуль», а «Лейпциг» — «Тоттенхэм».
«Лейпциг» — это лихая атака, но с другой стороны, иногда в этой собственной атаке они увязают и вполне могут пропустить мяч в свои ворота. Кстати, и те и другие выиграли у наших. «Лейпциг» дважды обыграл «Зенит», а «Атлетико» дважды оказался сильнее «Локомотива».
«Атлетико» очень хорошо выглядит после паузы. Команда Симеоне может выстоять против соперника любого уровня, выждать и нанести свой удар. Так было, например, с «Ливерпулем».
На стороне мадридцев опыт — не так давно «Атлетико» играл в финале Лиги чемпионов. «Лейпциг» же никогда так высоко не поднимался. У немцев нет Тимо Вернера, который перебрался летом в «Челси». Это существенная потеря атаки «Лейпцига».
Здесь всё сходится к равенству, поэтому я предлагаю поставить на ничью в основное время с коэффициентом 3.17», — сказал Гусев.
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