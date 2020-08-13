UFC 252, Миочич vs Кормье 3: дата боя, прогнозы, ставки и коэффициенты

В ночь на 16 августа 2020 года по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на Арене APEX состоится один из самых интересных турниров лета — UFC 252. Главным событием станет третий бой между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье. На кону будет стоять титул чемпионата в тяжёлом весе.
Ориентировочное начало боя — 07:00 мск 16 августа. Прямую трансляцию поединка можно будет посмотреть на UFC TV, доступном на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и подписчикам «Ростелеком» и «Триколор».
По оценке букмекеров, шансы бойцов практически равны. На победу Кормье можно сделать ставку с коэффициентом 1.88. Это примерно 50% вероятности. Поставить на успех Миочича можно за 1.98 (48%). На ничейный исход аналитики предложили коэффициент 55.00 (2%).
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