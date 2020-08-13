«Тампа» — «Коламбус»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча НХЛ

13 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.35.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 13 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.27, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.



Итоговый успех «Тампы» оценён коэффициентом 1.59, победа «Коламбуса» доступна за 2.68.

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Хедман обойдутся без пяти овертаймов Накануне команды провели на льду больше 150 минут, времени на отдых практически не было.