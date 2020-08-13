«Тампа» — «Коламбус»: прямой эфир, где смотреть онлайн-трансляцию 2-го матча серии
13 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Коламбус Блю Джекетс». Начало — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06, успех «Коламбуса» идёт у букмекеров за 3.35.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Коламбус Блю Джекетс» 13 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.27, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.78. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.55.
Итоговый успех «Тампы» оценён коэффициентом 1.59, победа «Коламбуса» доступна за 2.68.
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Накануне команды провели на льду больше 150 минут, времени на отдых практически не было.
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