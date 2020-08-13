«Вегас» — «Чикаго»: прогноз и ставка на 2-й матч серии Кубка Стэнли 14 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Вегас» — «Чикаго».

Ставка: ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за 1.80.

«Чикаго» оставался в седле вплоть до третьего периода, когда Райлли Смит сперва довёл преимущество хозяев до двух шайб, а вскоре оформил дубль. «Блэкхоукс», разумеется, отдали территорию и действовали вторым номером, поскольку тягаться в скорости и глубине состава с «Голден Найтс» просто не могут.



Подопечные Джереми Коллитона практически ничего не создали в равных составах, Робин Ленер совершил всего 19 сейвов. Единственная шайба состоялась в меньшинстве, когда отличился мощный Давид Кемпф. В остальном похвастать особенно нечем, лидеры выглядели бледно. Кейн и Тэйвз не справились со своей работой, а опытнейший Данкан Кит вообще схватил «-4» по показателю полезности.



«Вегас» действовал с позиции силы и четырежды отличился в равных составах — для плей-офф это очень много. Нужно отметить, что за 60 минут соперники нарушили правила лишь четыре раза, по два на брата. «Чикаго» прекрасно понимает, что давать подопечным Питера Дебура лишний раз разыгрывать лишнего крайне опасно. Но в первом матче не помогла даже дисциплина.



Глобально исход первого поединка ни на что не повлиял. Фаворит подтвердил преимущество и забрал своё. Неслучайно букмекеры нисколечко не изменили котировки на второй матч: победа номинальных хозяев всё так же оценивается коэффициентом 1.90, а на успех гостей дают почти четвёрку.



Линия кажется справедливой. Проверим ИТМ 2.5 шайбы «Чикаго» за крепкий коэффициент 1.80. Единственный шанс «Блэкхоукс» — не допускать потерь концентрации и грамотно обороняться. Накануне получалось только до середины второго периода. С атакой пока всё совсем печально — «Вегас» просто быстрее и лучше. Вряд ли у голкипера хозяев будет много работы».