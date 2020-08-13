«Даллас» — «Калгари»: прогноз и ставка «Чемпионата» на 2-й матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Даллас» — «Калгари».

Ставка: ИТМ 6.5 малого штрафа за 2.55.

«Первый поединок ожиданий не обманул: нервный и близкий хоккей сопоставимых по классу соперников, в котором исход мог качнуться в обе стороны. Победили «огоньки» (3:2). Моменты возникали редко, по большей части шайба гостила в средней зоне или находилась у бортов. Даже удивительно, что при такой игре было забито пять шайб. Просто канадский клуб использовал первое же удаление (малый штраф схватил Александр Радулов), а под конец первого периода забил второй гол.



Тут уж вариантов у «шерифов» не осталось — пришлось брать инициативу в свои руки и лезть вперёд. Немного повезло: гол Дениса Гурьянова на экваторе поединка явно выбил соперника из колеи, сравнять счёт удалось уже спустя девять секунд. Не получилось только развить успех.



Игра выдалась равной, а «Даллас» разочаровал только в заключительном периоде. Надо было кровь из носу забивать, но в позиционном нападении клинически не ладилось. Брака много, а необычных ходов минимум. «Калгари» спокойно вязал оппонента на входе в зону и не давал поднять голову.



В итоге «Старз» за весь третий период сообразили всего восемь бросков. Хотя заключительные 50 секунд провели в формате «6 на 4» после удаления Марка Джиордано. Предпосылок для перелома ситуации не видно, поскольку атака у номинальных хозяев по-прежнему не блещет. Похоже, нас ждёт закрытый хоккей с невысокой результативностью.



В первой встрече команды получили пять удалений, четыре из которых состоялись к концу 14-й минуты. Хоккей получается жёстким, но корректным, а судьи позволяют бороться. На таком фоне вполне можно проверить ИТМ 6.5 малого штрафа за прекрасный коэффициент 2.55».