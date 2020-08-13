«Бостон» — «Каролина»: прогноз и ставка на 2-й матч 1/8 финала плей-офф НХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Каролина».

Ставка: итоговая победа «Каролины» за 2.20.

«НХЛ пришлось перенести первую игру на 12 августа, поскольку её старт мог состояться только после завершения сражения «Тампы» с «Коламбусом». Однако дело дошло до середины пятого овертайма: 150,5 минуты, четвёртый по продолжительности матч за всю историю лиги.



В результате соперники сошлись рано в среду. Было всё: бодрый хоккей с большим количеством единоборств и ярких моментов, семь заброшенных шайб, крайне сомнительное судейское решение в пользу «мишек», неудачная попытка лакросс-гола от Андрея Свечникова. Ну и овертайм, разумеется. Причём не один.



Команды сжалились над любителями хоккея, уложившись в 82 минуты. Результат сделали лидеры: Бержерон, Пастрняк и Маршан сообразили первый и последний гол. В стартовые 40 минут хозяева смотрелись лучше, дальше «ураганы» встрепенулись. Важным фактором стала игра на «точке». 12 вбрасываний из 18 за пределами основного времени остались за действующим финалистом Кубка Стэнли.



Также стоит отметить, что «Бостон» не постеснялся приставить персональную опеку к Андрею Свечникову. Это отличный комплимент для молодого россиянина, который всё равно был активен — три броска, лучший показатель по силовым приёмам в команде (шесть), несколько хороших передач. А вот пара финских нападающих Ахо — Теревяйнен открыла счёт, после чего о себе не напоминала.



Нужно учитывать, что времени на восстановление практически не будет. 80 минут плотного хоккея, а уже через 30 часов предстоит снова выходить на лёд — график невероятно сложный. Состав у «Харрикейнз» гораздо моложе, что позволяет рассчитывать на кое-какое преимущество в физическом состоянии.



Потому рискнём проверить итоговую победу «Каролины» за отличный коэффициент 2.20. Подопечные Роба Бриндамора уже доказали, что способны играть с «Брюинз» на равных, а сдвинутый график должен помочь. На наш взгляд, шансы номинальных гостей во втором матче как минимум не хуже».