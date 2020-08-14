«Спартак» — «Ахмат»: эксперты оценили шансы красно-белых победить в матче 2-го тура РПЛ

14 августа «Спартак» примет «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».
Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимают за 3.96.
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.
Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Ставки на пенальти принимаются за 2.33.
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