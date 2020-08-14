«Спартак» — «Ахмат»: где смотреть трансляцию, прогнозы и ставки букмекеров на матч РПЛ

Сегодня, 14 августа, «Спартак» примет «Ахмат» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».



Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 5.50. Ставки на ничью принимают за 3.96.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.11, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.61.



Если отличиться сумеют обе команды, сыграет коэффициент 1.90. Ставки на пенальти принимаются за 2.33.

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