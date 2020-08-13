«Спартак» — «Ахмат»: прогноз и ставка на матч 2-го тура РПЛ 14 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: «Спартак» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 2.45.

«В межсезонье грозненцы сменили главного тренера. Теперь команду возглавляет Андрей Талалаев, уже успевший познакомиться с прелестями Российской Премьер-Лиги. Специалист в концовке прошлого сезона пытался спасти от вылета самарские «Крылья Советов», даже набрал с ними девять очков в шести турах.



Однако добиться первой победы с новым коллективом в ближайшее время будет тяжеловато. Московский «Спартак» на старте сезона выглядит мощно, а судейские фокусы только добавят футболистам злости. При этом на его стороне не только домашнее поле, но ещё и статистика личных встреч. В семи из девяти предыдущих матчей столичный клуб одерживал победы.

Стоит также обратить внимание и на то, что матчи между грозненцами и москвичами, как правило, получаются крайне интересными. Тут всего лишь один низовой поединок за 11 последних противостояний. Для малорезультативного чемпионата России подобная статистика — большая редкость.



При таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.45 выглядит заманчиво. Всё же красно-белые сколотили в межсезонье крайне опасную атаку, которая в матче с сочинцами уже успела себя показать. Вариант попроще — ИТБ 1.5 гола хозяев, на него букмекеры предлагают 1.90".