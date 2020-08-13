«Барселона» — «Бавария»: прогноз и ставка на матч 1/4 финала Лиги чемпионов 14 августа

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».

Ставка: «Бавария» не проиграет + обе забьют за 2.00.

«Ответный матч с итальянским «Наполи» в 1/8 финала доказал, что состояние сине-гранатовых далеко от идеального. Они обыграли неаполитанцев на «Камп Ноу» со счётом 3:1 (в Неаполе была ничья, 1:1) и прошли в следующую стадию, а это самое главное. Гениальность Лионеля Месси перевесила, но бесконечно максировать проблемы одним человеком нельзя.



А вот «Бавария» под руководством Ханса-Дитера Флика продолжает удивлять. Достаточно сказать, что последнее поражение команды во всех турнирах датируется 7 декабря 2019 года. С тех пор мюнхенцы побеждают любого и каждого, а одна-единственная ничья на столь внушительном отрезке пришлась на матч в Бундеслиге с «РБ Лейпциг» Юлиана Нагельсмана, когда тот был на пике формы.



И без того хромающая оборона «Барселоны» осталась без центрального защитника Самуэля Юмтити, с мощнейшей атакующей линией мюнхенцев справиться будет вдвойне сложно. Она, конечно, крепче защитных редутов Фрэнка Лэмпарда, но, на наш взгляд, связка Левандовски и Томаса Мюллера сумеет и в этот раз придумать парочку голов. Мы бы проверили ИТБ 1.5 мяча «Баварии» за вполне приемлемый коэффициент 1.72.



Пике проводит неубедительный сезон, проблемы в опорной зоне и привозы случаются довольно часто. Правда, Марк-Андре тер Штеген великолепен, без него каталонцам было бы совсем худо. Но тут уровень сопротивления такой, что без внятной помощи даже блистательному немцу придётся туго.



Можно даже подумать над лобовой победой подопечных Ханса-Дитера Флика за коэффициент 2.02. Каталонцы далеки от идеальной формы. Баварцы же справедливо идут фаворитом не только предстоящего поединка, но и турнира в целом. Альтернативный вариант — Х2 + обе забьют за 2.00».