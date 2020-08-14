«Арсенал» Тула — «Уфа»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Уфа».

Ставка: «Арсенал» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.92.

«Под руководством Вадима Евсеева с выездами у них в последнее время было всё неплохо. В предыдущих пяти гостевых матчах они сумели отобрать очки у «Зенита», ЦСКА, «Спартака», «Ростова» и «Локомотива». А это, мягко говоря, довольно лихая пятёрка.



Что самое интересное, от всех этих грандов «горожане» пропустили только два мяча. Для атаки «Арсенала», которая в последнее время не так часто нагружает ворота соперников, это станет непростой задачкой. Только вот классический тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах со скромным коэффициентом 1.53, так что придётся искать другие варианты.



Интересным выходом выглядит комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча. На неё букмекеры дают крепкие 1.92. Всё же под руководством Сергея Подпалого туляки стали исправно добиваться результата, а «Уфа» за 11 последних туров в прошлом сезоне сумела забить только шесть мячей.



Российская Премьер-Лига вернулась в строй всё с таким же креном в сторону осторожности. Лишь два из восьми матчей первого тура выдались верховыми, а голы в обе стороны болельщики увидели только в одном случае. Том самом, после которого страсти по работе судей закипели с новой силой. Так что предпосылок к большому количеству голов не видим».