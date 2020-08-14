«Арсенал» — «Уфа»: где будет трансляция, смотреть онлайн, во сколько начало матча РПЛ

14 августа «Арсенал» примет «Уфу» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер».

Эксперты не могут выделить явного фаворита среди соперников: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.61. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.40. Ставки на ничью принимаются за 3.08.



Букмекеры считают, что матч РПЛ «Арсенал» — «Уфа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.53. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Если обе команды сумеют отличиться, сыграет коэффициент 2.22.