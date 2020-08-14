«Сочи» — «Химки»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч 2-го тура РПЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч 2-го тура РПЛ «Сочи» — «Химки».

Ставка: победа «Сочи» за 2.15.

«Возвращение в высший российский дивизион выпало красно-чёрным на набравший ход ЦСКА. «Армейцы» смотрелись лучше и по делу победили со счётом 2:0. Разве что концовку химчане смело могут занести себе в актив, в остальное время преимущество соперника не вызывало сомнений, хотя красно-синие вышли без легионеров.



Понятно, что московские «армейцы» гораздо крепче сочинцев, но добиться успеха в предстоящем поединке «Химкам» будет затруднительно. Дело тут не только в том, что футболистам потребуется время, чтобы привыкнуть к иным требованиям нового тренера. Ключевой причиной также является уверенная игра сочинцев на своём поле.



Любопытно, что за семь домашних матчей под руководством Владимира Федотова «Сочи» потерпел лишь одно поражение и скатал одну ничью. Поражение пришлось на дебютный поединок с «Арсеналом» (1:2), но и тогда предпочтительнее выглядели хозяева. А ничья случилась с московским «Динамо» (1:1), которое открыло счёт с пенальти.



На таком фоне логичнее отталкиваться от фаворита. Лобовая победа хозяев и в предстоящем поединке смотрится интересно. К тому же букмекеры дают на неё привлекательный коэффициент 2.15. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.67. Подопечные Владимира Федотова пропускают немного, да и в атаке новичок РПЛ в прошлом туре совсем не впечатлил».