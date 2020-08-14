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«Сочи» — «Химки»: аналитики назвали фаворита матча 3-го тура чемпионата России

«Сочи» — «Химки»: аналитики назвали фаворита матча 3-го тура чемпионата России
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14 августа «Сочи» примет «Химки» в матче 2-го тура чемпионата России. Начало игры — в 19:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Сочи» — «Химки» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Если забить сумеют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу «Сочи» (5.75).

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В шести последних домашних матчах прошлого сезона сочинцы набрали 16 из 18 возможных очков.
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