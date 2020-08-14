«Барселона» — «Бавария»: прогноз Константина Генича на матч Лиги чемпионов 14 августа

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария» в 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020.



Ставка: победа «Баварии» и минимум 2 мяча в матче за 2.09.



«Продолжается лиссабонский марафон в Лиге чемпионов – вслед за первым и вторым полуфиналами на третий полуфинал выйдут команды, которые Лигу чемпионов выигрывали, в отличие от других. Это две команды из оставшихся восьми, которые брали этого «ушастый» заветный трофей – «Барселона» против «Баварии».



По букмекерской линии «Бавария» фаворит. Она катком проехалась по всем соперникам в Бундеслиге, выиграла Кубок Германии. Первый матч после паузы с «Челси» не дал усомниться, что команда Флика делает что-то не так. «Бавария» в отличной форме, она просто авария для любой команды – если можно так поиграть словами, поиграть буквами.



«Барселона» прошла «Наполи», но не сказать, что убедила. В первом тайме «Барселона» забила, что-то там поковырялась, забила три. Месси как всегда тянул команду за собой, не было Бускетса, не было Видаля, которые сейчас вернутся. Но согласитесь, что у «Барселоны» проблем в обороне более чем достаточно. Если уж «Наполи» так легко вскрывал «Барселону» и имел шансы забить, в итоге забил, то представляете, что может сделать «Бавария», если «Барселона» сыграет неправильно.



Я думаю, что «Бавария» найдёт лазейки, как эту «Барселону» раскачать и вскрыть. Если гений Месси в отдельно взятом матче сработает, то, может быть, «Барселона» и пройдёт дальше, хотя я в это не очень верю.



Думаю, что победа «Баварии» через тотал больше 1.5 весьма неплохой вариант на эту встречу. Думаю, что минимум два мяча «Бавария» сопернику забьёт. А сколько забьёт сама «Барселона», это уже зависит от настроения Месси, Суареса и в какой-то степени Гризманна», — сказал Генич.



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«Барселона» — «Бавария». Прогноз: одинокий Месси останется у разбитого корыта Лео — гений, но справиться в одиночку с машиной Ханса-Дитера Флика невозможно.