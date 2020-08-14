«Барселона» — «Бавария»: прогноз Василия Уткина на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: минимум 5 желтых карточек в матче за 1.80.



«Матч «Барселоны» с «Баварией» многие называют скрытым финалом Лиги чемпионов. Я полагаю, что если бы эта игра состоялась весной или чуть раньше летом, то, наверное, «Бавария» бы выступала в качестве однозначного фаворита.



Но сейчас у Месси фантастическая форма. То, что он показал в матче с «Наполи», уравнивает их с «Баварией» шансы.



В этой игре, я думаю, нужно выбрать большое количество желтых карточек. Потому что обе команды играют достаточно открыто. Будет много контратак. А ведь их прерывать нужно. А как? С помощью фолов, жёлтых карточек и так далее.



Кроме того, могут накалиться страсти. Ведь на поле может выйти Артуро Видаль. А это почти гарантированная потасовка после одного из зубодробительных подкатов.



Поэтому я предлагаю ставку в матче «Барселона» — «Бавария» на тотал больше 4.5 жёлтой карточки у обеих команд в целом. Это самое разумное», — сказал Уткин.



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«Барселона» — «Бавария». Прогноз: одинокий Месси останется у разбитого корыта Лео — гений, но справиться в одиночку с машиной Ханса-Дитера Флика невозможно.