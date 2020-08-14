«Арсенал» — «Уфа»: прогноз Валерия Непомнящего на матч РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на матч РПЛ «Арсенал» — «Уфа».
Ставка: «Арсенал» не проиграет за 1.35.
«Это игра на три результата. С одной стороны, «Арсенал» играет дома, а с другой – «Уфа» – сложный соперник для любой команды. Правда, уфимцев нельзя считать фаворитами, так как они пока ищут свою игру, но побороться готовы. Могут выиграть и те, и другие, но в целом ничейный результат станет закономерным. А так 60 на 40 я считаю фаворитом «Арсенал».
«Уфа» в первом туре на своём поле проиграла с разгромным счётом «Краснодару» (0:3), но все три мяча были пропущены после перерыва. В целом «Уфа» меня немного разочаровала своей игрой. Покинули команду Урунов и Фомин, и уфимцам нужно время, чтобы восполнить эти потери в составе», — сказал Непомнящий.
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