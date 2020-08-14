«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Егорова на игру 2-го тура РПЛ

Корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров сделал прогноз на матч 2-го тура РПЛ сезона-2020/2021 «Спартак» — «Ахмат».



Ставка: пенальти в матче за 2.33.



«Я знаю, насколько слаб «Ахмат». Очень несбалансированная команда. Просто до жути. Нет клуба удобнее для тедесковских 3-5-2.



Я знаю, насколько непредсказуем «Спартак». При немце нет ничего прекрасного, как бы ни верили в него фанаты. Поэтому всё больше мерещится отставка тренера и всё чётче чувствуется нервозность. Так что на «Спартак» я, может, и поставил бы, но без уверенности. Что же тогда делать?



Да всё просто. После атаки на судей игроки «Спартака» будут часто падать в штрафной, а судьи после скандала найдут возможность поставить пенальти. Мы же убедились, что при желании можно назвать любое столкновение фолом – ну вот и здесь так будет. Так что «пенальти – да» — такова моя ставка на матч «Спартака» и «Ахмата», — сказал Егоров.



Делайте ставки в «Бетмастере»: конкурс на 300 000 рублей, бесплатное участие, статистика прогнозов и таблица лидеров. Подходит опытным игрокам, начинающим прогнозистам и тем, кто никогда не делал ставки.

«Спартак» — «Ахмат». Прогноз: даже Турбин не помешает Соболеву и Бакаеву забить два мяча Атака красно-белых не заметит отсутствия Кокорина и ошибок судей.