«Сочи» — «Химки»: прогноз Владислава Радимова на встречу РПЛ

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Химки».



Ставка: победа «Сочи» за 2.10.



«Химки» совершенно не понравились в матче с ЦСКА. Они стали играть в другой футбол при Гунько – подняли высоко линию обороны. «Химки» Юрана быстро садились на свою половину поля, находились сзади, и поэтому тяжело было забить. Сейчас команде нужно время, чтобы понять, чего хочет новый главный тренер, а пока она будет совершать ошибки.



«Сочи», конечно, тоже не очень впечатлил против «Спартака». В любом случае сочинцы сильнее «Химок», поэтому я поставлю на чистую победу хозяев. Того мастерства, которое есть у игроков «Сочи», хватит, чтобы забить гол. ЦСКА, не напрягаясь, забил два мяча «Химкам», вполне вероятно, что и «Сочи» сможет забить как минимум один гол. А как будут забивать «Химки», я плохо представляю, потому что атакующие действия у них совершенно не отлажены», — сказал Радимов.



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«Сочи» — «Химки». Прогноз: Нобоа с Полозом отправят Гунько и Дядюна на дно таблицы РПЛ В шести последних домашних матчах прошлого сезона сочинцы набрали 16 из 18 возможных очков.