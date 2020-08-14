«Спартак» — «Ахмат»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Ахмат».



Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 2.41.



«Спартак» просто не сумел начать новый сезон, как подобает одному из флагманов российского футбола и Премьер-Лиги. После ничьей с «Сочи» (2:2), которой мой респект, все в очередной раз увидели поиски виноватых, судейские происки, да и вообще Леонид Арнольдович принял решение снять команду с чемпионата.



Впрочем, очередное шоу продолжалось недолго. С судейским беспределом необходимо бороться на футбольном поле, а не искать виноватых в своём бессилии в матчах с посредственными противниками.



Перед этой игрой команда подготовилась как в физическом, так и моральном аспектах. Главную задачу назвал Наиль Умяров: «Главное в игре с «Ахматом» — использовать свои моменты».



Что до команды из Грозного, так клуб на ходу и способен на любой исход с любым соперником. Только в прошлом сезоне красно-белые добились уверенной победы в домашних очных матчах, после двух поражений подряд.



Я считаю, что других вариантов доказать свою состоятельность у «народной команды», кроме уверенной победы, просто нет. Моя ставка – победа «Спартака» с форой (-1)», — сказал Мостовой.



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