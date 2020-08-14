«Барселона» — «Бавария»: прогноз Нобеля Арустамяна на матч 1/4 финала Лиги чемпионов

Футбольный комментатор «Матч ТВ», спортивный журналист, главный инсайдер российского футбола Нобель Арустамян дал прогноз на матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020 «Барселона» — «Бавария».



Ставка: минимум 4 мяча в матче за 2.40.



«Это, безусловно, одна из самых ярких игр Лиги чемпионов на этой неделе. Понятно, что у «Барселоны» возникли неожиданные проблемы, связанные с коронавирусом: один из футболистов заболел. Но «Барса» на матч отправляется в любом случае.



Что касается игры, то, на мой взгляд, фаворит в любом случае «Бавария». Кто бы ни болел в «Барсе» коронавирусом, если только не Месси, наверное, это не будет для команды проблемой. «Барса» пока скрывает, кто болеет, но если, конечно, это Месси, то это гигантская проблема.



Но «Бавария» в любом случае фаворит, и я жду, что она выиграет. Но, думаю, будет результативный матч, и мой прогноз на игру — тотал больше 3.5 гола. Учитывая, что противостояние состоит из одной игры, это может стать дополнительным аргументом», — сказал Арустамян.



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