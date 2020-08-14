«Вашингтон» — «Айлендерс»: эксперты оценили шансы Овечкина прервать неудачную серию

15 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».
Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.89.
Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 15 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.
Ставки на гол Александра Овечкина, который не может набрать очки на протяжении четырёх матчей, принимаются за 1.72 (59%).
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