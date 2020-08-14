«Вашингтон» — «Айлендерс»: где смотреть 2-й матч серии, прогнозы и ставки букмекеров

15 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. В прямом эфире встречу покажет сервис «Яндекс.Эфир».



Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вашингтона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.89.



Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс» 15 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.



Ставки на гол Александра Овечкина, который не может набрать очки на протяжении четырёх матчей, принимаются за 1.72 (59%).

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: Овечкин, Кузнецов и Ковальчук нанесут ответный удар В первом матче «столичные» умудрились проиграть, ведя с разницей в две шайбы.