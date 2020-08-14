«Барселона» — «Бавария»: прогноз Георгия Черданцева на четвертьфинал Лиги чемпионов

Популярный футбольный комментатор и ведущий Матч ТВ Георгий Черданцев сделал прогноз на матч «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.99.



«У «Барселоны» есть Месси, у «Баварии» – «Бавария». Возможно, для «Барселоны» было бы козырем то, что у «Баварии» более длинный перерыв между завершением чемпионата и возобновлением ЛЧ. Но, как показал матч с «Челси», немцы в полном порядке. На фоне очень хорошей команды из АПЛ «Бавария» выглядела очень мощно. Все игроки в прекрасной форме.



Месси, конечно, тоже в феноменальной форме, забивает фантастические голы. Но «Наполи», за которым я внимательно слежу в чемпионате Италии, «Барселона» должна была проходить более легко. А так получилось всё за счёт мастерства Месси.



«Бавария» куда более сложный соперник для «Барсы». Думаю, что у немцев серьёзный статус фаворита этой встречи. А поскольку коэффициент на П2 очень высокий, я считаю это хорошим вариантом. Я даже не употребляю слово «рискнуть».



В паре, где шансы примерно 50/50, рискованно брать победу. Но не в этом случае. На сегодняшний день «Бавария» в целом сильнее. Если в начале розыгрыша Лиги чемпионов «Бавария» мне виделась фаворитом, то в дальнейшем я в этом мнении лишь ещё больше укрепился.



Считаю, это всё ещё главный фаворит Лиги чемпионов. И свой статус она должна подтверждать. Поэтому я в этом матче просто беру П2», — сказал Черданцев.



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«Барселона» — «Бавария». Прогноз: одинокий Месси останется у разбитого корыта Лео — гений, но справиться в одиночку с машиной Ханса-Дитера Флика невозможно.