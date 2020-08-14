«Барселона» — «Бавария»: прогноз Сергея Кривохарченко на четвертьфинальный матч ЛЧ

Известный комментатор Сергей Кривохарченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария».



Ставка: победа «Баварии» за 1.99.



«Встретятся «Барселона» и «Бавария». Этот матч мог бы состояться и в финале любого турнира. По большому счёту это было бы здорово.



«Барселона» — команда проблемная. Да, обыграли «Наполи» 3:1, но во многом благодаря гению Месси. В этом матче итальянцы смотрелись неплохо, создавали периодически «Барселоне» проблемы, просто в какие-то моменты отключались, а «Барселона» за это наказывала. Учитывая фактор Месси, «Барселона» всегда способна так поступить с соперником.



Проиграв чемпионство, «Барселона» после паузы провела некоторое количество неудачных матчей. В том числе «Севилья», «Сельта», «Осасуна». Не все хорошо, по-моему, в раздевалке. Об этом много говорят и пишут, что есть какие-то сложности во взаимоотношениях футболистов и тренера.



С другой стороны, это может стать для «Барселоны» дополнительной мотивацией. Можно исправить сезон, выиграв этот турнир. Тут нужно три победы — четвертьфинал, полуфинал, финал. Вот и всё. Судя по настрою Месси и других футболистов, именно так сейчас данная ситуация на «Барселону» и влияет.



«Бавария» очень хороша. Я, честно скажу, ожидал, что у «Баварии» будут проблемы в ответном матче с «Челси». Не с точки зрения этого противостояния, у «Баварии» был большой задел после выездного матча, а в целом.



Первая официальная встреча после длинного перерыва всегда очень сложна для футболистов. Сами баварцы говорили об этом. Ничего подобного. «Бавария» сумела разобраться с «Челси», вообще не испытав никаких проблем. Левандовски в великолепной форме. Баварцы профессионалы, после короткого отпуска они успели отлично подготовиться к плей-офф Лиги чемпионов.



Учитывая форму «Баварии», она кажется здесь фаворитом. Так кажется многим. Мне тоже. Я не люблю делать ставки на исход. Но, рассмотрев разные варианты, я решил сделать самый простой выбор в данной ситуации — победа «Баварии», — сказал Кривохарченко.



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«Барселона» — «Бавария». Прогноз: одинокий Месси останется у разбитого корыта Лео — гений, но справиться в одиночку с машиной Ханса-Дитера Флика невозможно.