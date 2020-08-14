«Спартак» — «Ахмат»: ставка Валерия Непомнящего на игру РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий дал прогноз на встречу РПЛ «Спартак» — «Ахмат».



Ставка: победа «Спартака» за 1.80.



«Мне кажется, что «Спартак» будет сверхмотивирован в предстоящей игре в связи с последними событиями. Всё-таки у москвичей есть скоростная игра, с которой пока трудно кому бы то ни было справляться. Хотя в последнем матче «Спартак» забил два быстрых гола и остановился, отказавшись от атакующей игры. Команда должна улучшать реализацию, в игре против «Сочи» после двух голов было несколько эпизодов, которые футболисты не довели до конца.



«Ахмат» — добротная команда, имеющая хороший подбор игроков. Правда, не знаю концепцию Талалаева, что именно он придумает на игру против красно-белых. Возможны два варианта развития событий. «Ахмат» может пытаться забрать пространство у игроков «Спартака», прессинговать на чужой половине поля, тем самым отделив первую линию от остальных, но здесь есть риск «пустить за спину». Второй вариант — это защита на своей половине, который более вероятен.



Думаю, что «Спартак» одержит победу. Мотивация у столичной команды будет высочайшая, судьи тоже будут стараться «не ударить в грязь лицом», — сказал Непомнящий.



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